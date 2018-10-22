"Причинил имиджевые потери администрации": Вадим Жерздев публично извинился
Сегодня, 22 октября 2018 года, в Новомосковском суде решается судьба экс-главы администрации Новомосковска Вадима Жерздева. Ему предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он оказал незаконное содействие своему знакомому в приобретении земли под парковку.
В рамках заседания Вадим Жерздев полностью признал свою вину и публично извинился.
По его словам, он своим поступком "причинил имиджевые потери администрации". Также экс-глава извинился перед потерпевшими.
Судья поинтересовалась на что в настоящее время живет Жерздев. Он заявил, что на сбережения. Жена его находится в декретном неоплачиваемом отпуске (а значит не приносит доход в семью). Также в заседании отметили, что обвиняемый оказывает помощь своей маме. У нее проблемы со здоровьем.
Прокурор считает, что исправление Жерздева возможно только в условиях изоляции и просит назначить ему 1 год 8 месяцев в колонии-поселении. Также гособвинитель просит лишить Жерздева возможности занимать определенные должности на 3 года. При этом зачесть время содержания под стражей и под домашним арестом.
Защита обвиняемого, в свою очередь, просит назначить наказание не связанное с лишением свободы. В качестве доводов: наличие постоянного места жительства, почетные грамоты и благодарности, положительные характеристики, наличие малолетних детей (12-летний сын супруги от предыдущего брака и общий ребенок, которому 1,8 года).
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