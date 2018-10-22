2018-10-22T14:36:58+03:00
Происшествия

Вадим Жерздев полностью признал свою вину

Об этом стало известно в рамках заседания по уголовному делу в Новомосковском суде
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Новомосковский суд рассматривает уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО Новомосковск Вадима Жерздева. Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Вадим Жерздев полностью признает свою вину. Судебное дело рассматривается в особом порядке.

Как сообщили в заседании, ранее Жерздев привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

В настоящее время судья оглашает также список многочисленных наград экс-главы. Среди них - медали, благодарности и грамоты.

Оглашается и характеристика с места работы. Его называют «руководитель новой формации», «знает нужды города», «постоянно повышал уровень своего профессионализмы», «дальновидно мыслит» и т.д.

Также перечисляют все его заслуги перед Новомосковском: газификация, дороги, переселение из ветхого жилья, благоустройство.

Напомним, экс-глава пойман был задержан 4 июня 2018 года. По версии следствия, он причастен к незаконной помощи хорошему знакомому в приобретении земли под парковку по минимальной цене.

Вадиму Жерздеву грозит до четырех лет лишения свободы.

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