В Новомосковске началось заседание по делу Вадима Жерздева

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-22T14:22:01+03:00

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Сегодня, 22 октября 2018 года, Новомосковский городской суд Тульской области в рамках особого производства рассматривает уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО Новомосковск Вадима Жерздева.

Напомним, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как выяснили следователи, экс-глава был пойман на незаконной помощи хорошему знакомому в приобретении земли под парковку по минимальной цене.

Жерздев был задержан 4 июня 2018 года, сперва содержался под стражей, после - перевели под домашний арест.

Как сообщает наш корреспондент с места событий, сегодня он прибыл в зал суда на автомобиле ФСИН. Для визита в суд выбрал официальный костюм. Долго поправлялся, причесывался.

Вероятно, сегодня суд решит его участь.

Отметим, что экс-главе администрации Новомосковска грозит до четырех лет лишения свободы.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

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