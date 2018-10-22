В Новомосковске началось заседание по делу Вадима Жерздева
Сегодня, 22 октября 2018 года, Новомосковский городской суд Тульской области в рамках особого производства рассматривает уголовное дело в отношении бывшего главы администрации МО Новомосковск Вадима Жерздева.
Напомним, он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
Как выяснили следователи, экс-глава был пойман на незаконной помощи хорошему знакомому в приобретении земли под парковку по минимальной цене.
Жерздев был задержан 4 июня 2018 года, сперва содержался под стражей, после - перевели под домашний арест.
Как сообщает наш корреспондент с места событий, сегодня он прибыл в зал суда на автомобиле ФСИН. Для визита в суд выбрал официальный костюм. Долго поправлялся, причесывался.
Вероятно, сегодня суд решит его участь.
Отметим, что экс-главе администрации Новомосковска грозит до четырех лет лишения свободы.
Фото: Алексей ФОКИН
Фото: Алексей ФОКИН
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