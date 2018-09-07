Директор МКП «Тулгорэлектротранс»: По факту ДТП с участием троллейбуса будет проведена внутренняя проверка
Напомним, вечером 6 сентября 2018 года на улице Дм.Ульянова в Туле троллейбус протаранил многоэтажку. Пострадали три человека.
Директор МКП «Тулгорэлектротранс» Алексей Марушкин прокомментировал ДТП:
- В связи с тем, что водителю стало плохо, он потерял сознание, троллейбус покатился назад, пересек "встречку" и врезался в дом. В ДТП пострадала также кондуктор, у нее перелом руки и ушиб ребер, - сказал Марушкин. - По факту ДТП мы проведем внутреннюю проверку.
Директор также уточнил, что перед выходом на линию все водители проходят медицинское освидетельствование при выезде и возврате в депо.
Сегодня утром специалисты главного управления по Советскому округу, управляющей компании и экспертной организации провели комиссионное обследование квартиры, которая пострадала в результате ДТП.
Эксперты готовят заключение, на основании заключения будут произведены необходимые ремонтные работы в помещении.
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По предварительным данным, повреждения не представляют никакой угрозы зданию. В настоящее время разрушенная кирпичная кладка восстанавливается сотрудниками УК, в ведении которой находится дом.
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