В сети появилось видео ДТП на ул. Дм. Ульянова в Туле с участием троллейбуса
Напомним, вечером 6 сентября в дом на ул. Дмитрия Ульянова, 13 въехал троллейбус. Водитель почувствовал себя плохо.
В сети появилось видео момента ДТП. На кадрах на полной скорости троллейбус скатывается назад. По предварительным данным, в этот момент его водитель был без сознания. Затем троллейбус врезается в пятиэтажный дом.
Видео момента ДТП с троллейбусом на Дм.Ульянова.
Транспорт пробил стену в квартире на первом этаже. Ее владелица, 90-летняя пенсионерка, не пострадала. В момент ЧП она находилась в другой комнате. Однако прибегнуть к помощи медиков ей все же пришлось. У пожилой женщины поднялось давление. Также в результате ДТП госпитализировали водителя троллейбуса и кондуктора.
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