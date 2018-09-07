В сети появилось видео ДТП на ул. Дм. Ульянова в Туле с участием троллейбуса

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-07T11:15:25+03:00

На кадрах троллейбус скатывается назад на полной скорости

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Напомним, вечером 6 сентября в дом на ул. Дмитрия Ульянова, 13 въехал троллейбус. Водитель почувствовал себя плохо.

В сети появилось видео момента ДТП. На кадрах на полной скорости троллейбус скатывается назад. По предварительным данным, в этот момент его водитель был без сознания. Затем троллейбус врезается в пятиэтажный дом.

Видео момента ДТП с троллейбусом на Дм.Ульянова.

Транспорт пробил стену в квартире на первом этаже. Ее владелица, 90-летняя пенсионерка, не пострадала. В момент ЧП она находилась в другой комнате. Однако прибегнуть к помощи медиков ей все же пришлось. У пожилой женщины поднялось давление. Также в результате ДТП госпитализировали водителя троллейбуса и кондуктора.

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