2018-09-07T08:32:04+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Дм. Ульянова водитель троллейбуса потерял сознание и въехал в стену

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Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской областиФото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области
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Поздним вечером 6 сентября на ул. Дмитрия Ульянова троллейбус въехал в стену жилого дома. Водитель почувствовал себя плохо, потерял сознание, в результате чего и произошло происшествие.

От удара в пятиэтажке была частично повреждена кирпичная кладка в стене, не являющейся несущей.

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

Фото: ЦУКС ГУ МЧС России по Тульской области

В аварии пострадали два пассажира троллейбуса. Помощь медиков также потребовалась пенсионерке, находившейся в доме. Эвакуация жильцов пятиэтажки не потребовалась.

Фото: Илья ЕВДОКИМОВ

Фото: Илья ЕВДОКИМОВ

Троллейбус извлечен с места ДТП. Отметим, что сотрудники ГИБДД провели обследование транспотра, тормозные системы находились в исправном состоянии.

В городской администрации сообщили, что Утром, 7 сентября, проведут строительную экспертизу поврежденного участка стены, определят перечень мероприятий по ее восстановлению.

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