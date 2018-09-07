2018-09-07T11:18:09+03:00
Происшествия

В тульской пятиэтажке на ул. Дм. Ульянова, в которую врезался троллейбус, разбирают завалы

У пострадавшей пенсионерки подскочило давление [фото, видео]
Мария ВЛАСОВАЮлия КУДЫМОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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От происшествия, случившегося поздним вечером в пятиэтажке на ул. Дм. Ульянова, 13 родственники 90-летней Анны Григорьевны Якушкиной не могут отойти до сих пор. У самой пенсионерки подскочило давление. Близкие до сих пор волнуются за ее физическое состояние.

В Туле в пятиэтажке на ул. Дм. Ульянова, в которую врезался троллейбус, разбирают завалы3.https://www.tula.kp.ru/daily/26879.7/3921980/

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

6 сентября около 22:00 пожилая женщина находилась в своей двухкомнатной квартире. Как вдруг, услышала сильный удар в стену в соседней комнате. Еще секунда и посыпалась кирпичная кладка. И без того маленькую и узкую комнату завалило наполовину строительным мусором.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

В стену пятиэтажки врезался троллейбус. Его водитель почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очевидцы вызвали экстренные службы.

Помощь медиков потребовалась 52-летнему водителю и 69-летнему кондуктору троллейбуса. Пенсионерка, в чью квартиру въехал троллейбус, от госпитализации отказалась.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники ГИБДД обследовали транспорт: тормозные системы находились в исправном состоянии.

Троллейбус извлекли с места ДТП. А на утро 7 сентября назначили проведение строительной экспертизы поврежденного участка стены, чтобы определить перечень мероприятий по ее восстановлению.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Сейчас в квартире рабочие управляющей компании разбирают завалы. Вместе с пенсионеркой находится ее дочь Евгения Филатова. Она приехала сюда сразу же как стало известно о происшествии.

В тульской пятиэтажке на ул. Дм. Ульянова, в которую врезался троллейбус, разбирают завалы.https://www.tula.kp.ru/daily/26879.7/3921980/

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

- Дыру залатают. Но, что делать с трещинами? Насколько прочными будут стены?, - волнуется дочь пенсионерки Евгения Филатова. - Я не спала всю ночь, и сейчас вся на нервах. Комиссия приезжала, сказали, что поправят наружную стенку, а внутренние разрушения – это наши проблемы. По словам комиссии, стена не несущая, трещины и перекосы - это мелочи.

Пробоину в стене УК залатает в течение дня. Косметический ремонт в квартире ляжет на плечи пенсионерки.

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