«Ленинградский маньяк» получил 22 года «строгача»
Иван Штрак, так называемый "ленинградский маньяк", обвиняемый в убийстве, покушении на убийство и грабеже, осужден к тюремному сроку.
Напомним, летом 2017 года уроженец Выборга жестоко заколол ножом свою знакомую - 20-летнюю Катю Ф., пытался прикончить ее подругу Настю Х., а также ограбил погибшую.
За содеянное тульский суд назначил Штраку 22 года заключения в колонии сторого режима.
Кроме того, мужчину обязали возместить ущерб пострадавшим: 2 млн в пользу родителей погибшей девушки и 500 тысяч рублей - в пользу пострадавшей Насти.
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