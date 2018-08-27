«Ленинградский маньяк» получил 22 года «строгача»

СЕГОДНЯ 14:08 2018-08-27T14:30:07+03:00

Судебный процесс по делу о резне на Калинина в Туле подошел к своему логическому завершению

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Иван Штрак, так называемый "ленинградский маньяк", обвиняемый в убийстве, покушении на убийство и грабеже, осужден к тюремному сроку.

Напомним, летом 2017 года уроженец Выборга жестоко заколол ножом свою знакомую - 20-летнюю Катю Ф., пытался прикончить ее подругу Настю Х., а также ограбил погибшую.

За содеянное тульский суд назначил Штраку 22 года заключения в колонии сторого режима.

Кроме того, мужчину обязали возместить ущерб пострадавшим: 2 млн в пользу родителей погибшей девушки и 500 тысяч рублей - в пользу пострадавшей Насти.

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