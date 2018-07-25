Дело "ленинградского маньяка": Отец убитой девушки утверждает, что трагедия произошла из-за денег

25 Июль 16:30 2018-07-25T17:12:22+03:00

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Сегодня, 25 июля, Пролетарский районный суд продолжил слушание уголовного дела в отношении «ленинградского маньяка», устроившего кровавую резню на улице Калинина в Туле. Трагедия произошла 8 июля 2017 года.

Подсудимого доставили в зал судебных заседаний под конвоем. На слушании уголовного дела присутствовали потерпевшая Анастасия Х., отец погибшей Екатерины Ф., государственный обвинитель, адвокаты сторон, свидетели.

Ранее установлено

Из материалов уголовног дела известно, что подсудимый находился в гостях у своей знакомой Екатерины Ф. В ходе конфликта обвиняемый нанес жертве множественные ножевые удары, от которых она скончалась между 21.00 и 21.45.

Около 9 часов вечера в квартиру поднялась подруга погибшей девушки, Анастасия Х. Злоумышленник сразу же напал на девушку с ножом в руках и нанес не менее 25 ударов. Когда она притворилась мертвой, злоумышленник сложил ценные вещи в сумку, включил пять газовых конфорок на плите и ушел с места преступления. Истекающую кровью девушку обнаружил забивший тревогу молодой человек.

Подсудимого задержали в больнице, когда он обратился за помощью в связи с колото-резанной раной руки. Его обвиняют в убийстве, покушении на убийство и разбое. Свою вину в убийстве и покушении на убийство Иван Ш. признает, в то время как обвинение в разбое отвергает.

Каким был мотив

На заседании были заслушаны показания ранее незаявленных свидетелей обвинения.

Из показаний Кирсанова А., который приходился погибшей дальним родственником, следует, что 8 июля Екатерина Ф. разговаривала с ним по телефону:

- Я был на юбилее у родственника в районе улицы Токарева. Ко мне приехал мой коллега Лисов Е., чтобы обсудить рабочие вопросы. В момент нашей встречи на его телефон поступил звонок от Кати. Она искала мой номер телефона. Поскольку у меня ее номера нет, я перезвонил ей с телефона коллеги. Разговор был короткий. Катя сказала, что ей срочно нужны 300 тысяч, иначе дела ее будут плохи».

На просьбу девушки, Кирсанов А. ответил, что таких денег у него сейчас нет и помочь ей он не может. На этом разговор закончился.

Свидетель отмечает, что голос девушки был испуганным. На следующий день мужчина узнал, что Екатерина был убита. Между звонком, который поступил незадолго до смерти, и фактом гибели свидетель усматривает причинно-следственную связь:

- Первое, о чем я подумал, что Кате угрожали и требовали деньги. Не получив нужную сумму, ее убили. Телефонный разговор состоялся с 20.00 до 20.30, незадолго до смерти Кати.

Свидетель Лисов Е., который является общим знакомым для семьи погибшей и Кирсанова А., также был опрошен судом. Он находился рядом во время разговора Кирсанова с погибшей и сам говорил с ней по телефону. Лисовский тоже отметил взволнованный голос собеседницы и усмотрел связь между ее гибелью и просьбой о крупной денежной сумме.

Пострадавший, отец Кати Ф., заявил, что обвиняемый с большой долей вероятности знал о предстоящей покупке автомобиля для его дочери и мог предположить, что деньги находятся в квартире. В ходе судебного заседания он настаивал, что мотив убийства связан именно с деньгами, а не оскорблениям.

Этой же точки зрения придерживается пострадавшая, Настя Х. Девушка утверждает, что все друзья знали о материальных затруднениях подсудимого. Именно поэтому она предлагала Ивану Ш. деньги за свою жизнь, когда он напал на нее с ножом.

Выяснение обстоятельств уголовного дела будет продолжено на следующем заседании суда.