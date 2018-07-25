2018-07-25T13:16:40+03:00
Происшествия

Выжившая в резне на Калинина в Туле: У Ивана были проблемы с финансами, поэтому я и предлагала ему деньги за свою жизнь

Суд продолжает рассматривать дело "ленинградского маньяка"
Виктория ЯКУШИНА
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Обвиняемый Иван Ш.Обвиняемый Иван Ш.
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Сегодня, 25 июля 2018 года, в Пролетарском районном суде Тулы продолжилось рассмотрение дела Ивана Ш., которого в сети давно прозвали "ленинградским маньяком".

Летом минувшего года он жестоко расправился с 20-летней тулячкой Катей Ф., и сильно изрезал ее подругу Настю Х., которой, не смотря на 25 ножевых ранений, удалось выжить.

Суд заслушал свидетелей обвинения, один из которых - Лисов Е. - был соседом убитой девушки. В тот злополучный день он находился вместе с ее родственником Кирсановым А., который приходился ему коллегой.

- Катя позвонила, попросила номер Кирсанова. Он был рядом и перезвонил ей с моего телефона, - отметил свидетель.

Мужчина отметил, что девушка очень боялась. В ее голосе был слышен страх.

Отец погибшей девушки в суде настаивает, что преступление Иван совершил из-за денег, а не из-за оскорблений, как установило следствие.

Также, выжившая Настя утверждает, что у Ш. были проблемы с финансами, поэтому она и предлагала ему деньги за свою жизнь.

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