Адвокат "ленинградского маньяка": У Ивана есть "червоточина" в мозге

СЕГОДНЯ 16:11 2018-08-16T16:40:54+03:00

"Комсомолка" пообщалась с адвокатом обвиняемого в жестокой резне на Калинина в Туле

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Напомним, что жестокое убийство на улице Калинина в Туле произошло в июле 2017 года. Иван Ш. напал на свою знакомую Катю Ф., в результате чего девушка скончалась от кровопотери, вызванной многочисленными ножевыми ранениями в область шеи.

Жертвой преступника стала также подруга убитой девушки, Настя Х. Она оказалась в квартире подруги сразу после ее убийства. Ш. напал на вошедшую в квартиру девушку с ножом. Уходя из квартиры подсудимый забрал ноутбук, два телефона и открыл газ на кухонной плите. Получившей многочисленные ножевые ранения Насте Х. удалось выжить. Ее спас молодой человек, который ждал внизу, не зная, что в квартире происходит кровавое зверство.

Фрагмент обоев и кусок кожи

В ходе очередного слушания уголовного дела были продемонстрированы вещественные доказательства. Личные вещи погибшей, потерпевшей, подсудимого со следами крови, детализации телефонных звонков, фрагменты обоев и линолеума с места преступления, орудие преступления, и даже лоскут кожи убитой.

В рамках заседания подсудимый Иван, пользуясь правом согласно статье 51 УК РФ, отказался свидетельствовать против себя. Но были зачитаны его показания, взятые следователем.

Также он согласился ответить на вопросы судьи, адвокатов, прокурора. А вот на вопросы пострадавших отвечать Иван почему-то отказался.

Задолжала за ремонт "криворукому"

Как следует их показаний обвиняемого, ссора между ним и погибшей началась из-за стоимости ремонта гаджетов. Иван и прежде осуществлял для девушки ремонт различных устройств. Катя Ф. задолжала за ремонт около 6 тысяч рублей. Вместе со стоимостью нового заказа ее долг составил 10 тысяч рублей. Девушка не согласилась с этой суммой и назвала Ивана «криворуким». Оскорбление задело мужчину, конфликт начал развиваться и перерос в жесткое убийство.

Зачем забрал гаджеты и включил газ - не помнит

В своих показаниях Иван Ш. признался, что хотел убить Катю. Как появилась в квартире ее подруга, Настя Х. - не помнит. Но ее он тоже собирался убить, чтобы скрыть первое преступление. Подсудимый не смог пояснить, зачем забрал не принадлежащие ему гаджеты и включал газ в квартире перед тем, как ее покинуть.

КСТАТИ

Известно, что подсудимый ранее привлекался к ответственности за тяжкие преступления в Ленинградской области. Будучи подростком, он совершил двойное убийство школьниц: 13-летней Кати и 11-летней Ани. Он зарезал девочек в лесу на окраине Выборга. Старшей девочке убийца нанес 10 ударов ножом, а младшей – 4. Иван забрал мобильные телефоны школьниц, что помогло следствию обнаружить малолетнего преступника.

Тогда суд счел его невменяемым и направил на принудительное лечение. После его окончания Ивана Ш. перевезла в Тульскую область тетка.

Его нельзя признать рецидивистом

Как рассказал государственный защитник подсудимого, Анатолий Попков:

- Иван Ш. действительно уже привлекался в ответственности за убийства деда и двух школьниц в Выборгском районе Ленинградской области. Но поскольку деяние было совершено в несовершеннолетнем возрасте, его нельзя признать рецидивистом. По решению суда он шесть лет проходил принудительное лечение в спецучреждении, где и освоил профессию, которой впоследствии стал зарабатывать на жизнь.

В рамках настоящего уголовного дела Ивану было назначено исследование на вменяемость. Моя задача, как защитника, "скостить" ему срок. Я рассчитывал, что его признают невменяемым. Но, несмотря на его анамнез, комиссия признала Ивана отдающим себе отчет в совершенных преступлениях. Подсудимый и его тетка с данным решением не согласились. Но на сегодняшний день у суда нет сомнений в его дееспособности.

Я вижу по своему подзащитному, что он собран, боится ответственности, но готов понести наказание. По моему мнению, у него есть "червоточина" в мозге, которая была залечена, но при первой же вспышке ярости, дало о себе знать и вылилось в неконтролируемую агрессию.

Судебное следствие продолжается. На следующем заседании будет заслушан свидетель обвинения и стороны приступят к судебным прениям. На очередном заседании, 22 августа, прокурор объявит, какого наказания для преступника требует сторона обвинения.