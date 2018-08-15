Жертва «Ленинградского маньяка» задолжала ему деньги за ремонт гаджетов

СЕГОДНЯ 14:26 2018-08-15T14:49:27+03:00

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Убийство на ул. Калинина обрастает все новыми подробностями. 15 августа в суде проходит очередное заседание по уголовному делу. На скамье подсудимых Иван Штрак. Его обвиняют в убийстве девушки, покушении на жизнь еще одной и разбое.

Со своими жертвами обвиняемый разделался холоднокровно. В качестве орудия использовал нож. Одна девушка скончалась от многочисленных ранений, ее подруге чудом удалось выжить.

В ходе судебного заседания были рассмотрены вещественные доказательства. Среди них- орудие убийства (складной нож с выкидным лезвием), одежда, тетрадь и т.д. Все улики в крови.

Также были зачитаны показания Штрака. По словам подсудимого, он редко видел убитую. С Катей он чаще общался в соцсетях. Вживую виделись раз 10. Прежде он дважды ремонтировал ее гаджеты за деньги, дважды бесплатно. А в показаниях отметил: что деньги за прошлые ремонты Катя была ему должна.

Вот и в день убийства молодые люди не сошлись в цене. Ссора между ними произошла из-за стоимости ремонта мобильника. Мужчина отказался чинить его за 6 тысяч рублей. За свои услуги он хотел получить 10 тысяч рублей.

Орудием преступления являлся складной нож, который обвиняемый носил с собой. По словам Штрака, он использовал его в ремонте мелкой техники.

Мужчина преследовал цель убить девушку. Удары наносил до той степени пока Катя не перестала подавать признаки жизни. Ее подругу, ставшую невольной свидетельницей произошедшего, также хотел заставить молчать навсегда. Он нанес ей множественные удары ножом, а затем включил газ.

Но исходя из зачитанных показаний, как и зачем подсудимый включал газ , он не помнит. Не удалось мужчине вспомнить зачем он забрал из квартиры телефоны и ноутбук.