Шел за ней по пятам: составлен фоторобот мужчины, причастного к исчезновению 15-летней девочки в Тульской области

Неизвестный следовал за пропавшей девочкой по пятам. Фото: стоп-кадр видео
В городе Богородицке продолжаются поиски пропавшей 15-летней девочки. 7 октября стало известно, что за подростком шел подозрительный мужчина, одетый во все темное и с черным пакетом в руках. Он проследовал за пропавшей несовершеннолетней до конца моста. Сотрудники полиции объявили в розыск незнакомца, попросив жителей региона помочь с информацией о возможном подозреваемом или самой девочке.
В Тульской области составили фоторобот мужчины подозреваемого в исчезновении 15-летней девочки из Богородицка
Фото: материалы пресс-служб
Вместе с тем появилось еще одно видео. На кадрах тот же самый мужчина и после моста идет за девочкой, на развилке что-то достает из кармана, оборачивается по сторонам и продолжает движение за ребенком.
Помимо этого был составлен фоторобот подозреваемого. Плюс появились цветные снимки внешнего вида мужчины. На них видно, что он был одет в цветную водолазку в красно-черную полоску, темной шапке и куртке, а темных штанах.
В Тульской области составили фоторобот мужчины подозреваемого в исчезновении 15-летней девочки из Богородицка
Фото: материалы пресс-служб
В Тульской области составили фоторобот мужчины подозреваемого в исчезновении 15-летней девочки из Богородицка
Фото: Алексей ФОКИН
УМВД России по Тульской области просит сообщить любую имеющуюся информацию по пропавшей девочке или ее преследователя по телефону в Туле 32-22-49 или в МОМВД России «Богородицкий» по телефону 8(48761) 2-36-90, а также телефонам 02 или 112. Ваша информация очень важна.
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