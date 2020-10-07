В Тульской области в пропаже 15-летней девочки из Богородицка подозревается неизвестный мужчина: ВИДЕО

В Тульской области продолжаются поиски пропавшей 15-летней девочки Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники полиции продолжают поиски пропавшей в Богородицке 15-летней девочки. Напомним, что ребенок пропала еще 5 октября по дороге в музыкальную школу. Однако и до занятий девочка не дошла, и домой не вернулась. Родители забили тревогу и сразу же обратились в полицию.

В Тульской области продолжаются поиски пропавшей 15-летней девочки Фото: материалы пресс-служб

К поиску пропавшей присоединились и волонтеры. На сегодняшний день о местонахождении девочки ничего неизвестно. По данному случаю было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".

Сегодня, 7 октября, появилась видеозапись, где виден путь девочки в музыкальную школу по одному из мостов в городе. Также, отчетливо видно, что за подростком следует мужчина в темном одеянии и с черным пакетом в руках. До самого окончания моста взрослый идет следом за девочкой.

Основываясь на полученных видеоматериалах, полицейские предположили, что в пропаже ребенка может быть замешан именно этот гражданин. В связи с этим мужчину с видео объявили в розыск. Он, возможно, может быть причастен к совершению тяжкого преступления на территории Богородицка.

Подозреваемый был одет в тёмную куртку и шапку с тёмным пакетом в руках.