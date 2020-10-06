В Тульской области ищут пропавшую без вести 15-летнюю жительницу Богородицка
Фото: материалы пресс-служб
Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» снова отправились ан поиски пропавшего подростка. Сейчас поисковики пытаются установить местонахождение 15-летней жительницы Богородицка. Девочка ушла из дома 5 октября и по пути в музыкальную школу пропала.
Сейчас о подростке ничего неизвестно. Волонтеры «Лизы Алерт» просят туляков помочь с поисками пропавшей девочки. Основные приметы пропавшего ребенка:
Рост: 158 см, нормального телосложения.
Цвет волос: светлые волосы до плеч.
Цвет глаз: голубой.
Была одета: в черные кофту с рукавами в полоску и куртку, черные брюки-бананы с резинкой внизу, двустороннюю черную с фиолетовым панаму. На ногах — черные кроссовки с толстой подошвой, с собой — черный рюкзак.
Если вы обладаете какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей девочки — сообщайте ее по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.