В Тульской области ищут пропавшую без вести 15-летнюю жительницу Богородицка Фото: материалы пресс-служб

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» снова отправились ан поиски пропавшего подростка. Сейчас поисковики пытаются установить местонахождение 15-летней жительницы Богородицка. Девочка ушла из дома 5 октября и по пути в музыкальную школу пропала.

Сейчас о подростке ничего неизвестно. Волонтеры «Лизы Алерт» просят туляков помочь с поисками пропавшей девочки. Основные приметы пропавшего ребенка:

Рост: 158 см, нормального телосложения.

Цвет волос: светлые волосы до плеч.

Цвет глаз: голубой.

Была одета: в черные кофту с рукавами в полоску и куртку, черные брюки-бананы с резинкой внизу, двустороннюю черную с фиолетовым панаму. На ногах — черные кроссовки с толстой подошвой, с собой — черный рюкзак.

Если вы обладаете какой-либо информацией о возможном местонахождении пропавшей девочки — сообщайте ее по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.