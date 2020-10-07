В Тульской области продолжаются поиски пропавшей 15-летней девочки: в розыск объявили мужчину в черном Фото: Алексей ФОКИН

С 5 октября в Тульской области разыскивают без вести пропавшую 15-летнюю девочку из Богородицка. Напомним, что в этот день девочка пошла в музыкальную школу, но домой так и не вернулась.

Поисками пропавшей девочки занимаются правоохранительные органы и волонтеры отряда «Лиза Алерт». Также по случаю длительного исчезновения несовершеннолетней следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Однако, поисковые работы продолжаются, а о местонахождении девочки информации не поступало.

Приметы разыскиваемой: рост 158 см, среднего телосложения, волосы светлые до плеч, глаза голубые. Была одета: черная кофта с рукавами в полоску, черная куртка (рукав 3/4), черные брюки с резинкой внизу, черные кроссовки на толстой светлой подошве, двусторонняя панама черная с фиолетовым. При себе имела черный рюкзак.

В Тульской области продолжаются поиски пропавшей 15-летней девочки: в розыск объявили мужчину в черном Фото: материалы пресс-служб

Также полицейские объявили в розыск мужчину, возможно, причастного к совершению тяжкого преступления на территории Богородицка. Подозреваемый был в тёмной куртке и шапке с тёмным пакетом в руках. Он шел в тот злополучный день идущий по мосту в г.Богородицке вслед за пропавшей девочкой.

В Тульской области продолжаются поиски пропавшей 15-летней девочки: в розыск объявили мужчину в черном Фото: материалы пресс-служб

Полицейские просят граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении девочки или мужчины, сообщить по телефонам: 8(4872) 32-22-49 Дежурная часть УМВД России по Тульской области 8(48761) 2-36-90 Дежурная часть МОМВД России «Богородицкий» либо по телефону 02 или 112.