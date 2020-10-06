Поиски пропавшей в Тульской области 15-летней девочки: СК возбудил уголовное дело

Возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетней Фото: материалы пресс-служб

В Богородицке ищут 15-летнюю девочку. 5 октября она вышла из музыкальной школы, но домой так и не пришла.

По данному факту СУ СК РФ по Тульской области возбудило уголовное дело по статье "убийство малолетнего". Это сделано для тщательного выяснения всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения девочки, мобилизации сил и средств для поисков.

Школьницу разыскивают полицейские, спасатели, волонтеры, следователи. Последние также допрашивают знакомых и родственников девочки.

Туляков, которые обладают сведениями о пропавшей Марии Дементьевой, просят сообщать любую информацию в СУ СК РФ по Тульской области по телефону: 8-961-152-0332.