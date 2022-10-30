Жители тульского Заречья недовольны новым арт-объектом на Молодежном бульваре Фото: соцсети

На Молодежном бульваре в тульском Заречье несколько дней назад появился новый арт-объект - песочные часы с кубиками, на которых стоят значки, похожие на логотипы популярных соцсетей.

Однако кому-то из жителей этот арт-объект явно не понравился: телеграм-канал «т а к и ж и в е м» опубликовал фото, где видно записку, прикрепленную прямо на решетку скульптуры. В записке говорится: «Пошлая, дешевая безвкусица. Не позорьте наш район».

Стоит отметить, что первые фото самого арт-объекта, названного «Памятник потерянному времени», вызвали у туляков достаточно негативную реакцию, хотя есть и те, кому он понравился. Так, часть жителей полагает, что это вполне символичный объект, заставляющий задуматься, на что люди тратят свою жизнь.