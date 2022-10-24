Туляки раскритиковали новый арт-объект на Молодежном бульваре в Заречье Фото: соцсети

В Туле на Молодежном бульваре, ремонт которого заканчивают в Зареченском округе Тулы, появился новый арт-объект: объемные песочные часы из железных прутьев, а внутри — кубики с иконками соцсетей, от Одноклассников до Вайбера.

Фото арт-объекта разместили в телеграм-канале «т а к и ж и в ё м». В комментариях туляки активно выражают свое недовольство и недоумение видом объекта:

— «Не знаю, что это такое. Это для молодежи, я не разбираюсь»

— «Скульптура не нравится. Как и ремонт самого бульвара. До него было лучше»

— «Как-то неуместно оно выглядит»

— «Иронично напоминает мусорную корзину»

— «Почувствовал себя молодым»

— «Там кубик с „одноклассниками“... Точно молодежный»

— «Лучше бы поставили ларек разливного»

Также многие выразили опасения, что в течение пары недель объект «завандалят«": погнут прутья и испортят кубики.