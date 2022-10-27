В Туле завершили обустройство парковки на 50 мест возле бассейна «Арсенал» Фото: материалы пресс-служб

Новая парковка на 50 мест появилась в Туле рядом с бассейном «Арсенал»: на сегодня уже завершены работы по ее обустройству, начатые 13 октября. В ближайшие дни планируется провести приемку выполненных работ.

Напомним, парковочное пространство здесь обустроили по просьбе туляков, посещающих бассейн. Для этого изыскали внебюджетные средства – 4 млн рублей. Ранее посетителям приходилось парковаться на пешеходном пространстве и тем самым нарушать ПДД.