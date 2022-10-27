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Общество27 октября 2022 7:07

В Туле завершили обустройство парковки на 50 мест возле бассейна «Арсенал»

В ближайшие дни планируют провести приемку выполненных работ
Источник:kp.ru
В Туле завершили обустройство парковки на 50 мест возле бассейна «Арсенал»

В Туле завершили обустройство парковки на 50 мест возле бассейна «Арсенал»

Фото: материалы пресс-служб

Новая парковка на 50 мест появилась в Туле рядом с бассейном «Арсенал»: на сегодня уже завершены работы по ее обустройству, начатые 13 октября. В ближайшие дни планируется провести приемку выполненных работ.

Напомним, парковочное пространство здесь обустроили по просьбе туляков, посещающих бассейн. Для этого изыскали внебюджетные средства – 4 млн рублей. Ранее посетителям приходилось парковаться на пешеходном пространстве и тем самым нарушать ПДД.