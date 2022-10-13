В Туле до конца октября возле бассейна «Арсенал» обустроят парковочное пространство Фото: материалы пресс-служб

В ближайшее время в Туле на улице Агеева появятся 50 парковочных мест на участке от бассейна «Арсенал» до улицы Тимирязева: парковочное пространство здесь обустраивают по просьбе туляков, посещающих бассейн. Ранее им приходилось парковаться на пешеходном пространстве и тем самым нарушать ПДД.

Теперь по поручению главы администрации города было решено создать парковку. Для этого изыскали внебюджетные средства – 4 млн рублей. Рабочие уже вышли на объект.

Пешеходная часть вдоль улицы Агеева широкая, и ее территория позволяет организовать здесь парковку, которую отделят от пешеходной дорожки новым бордюром и заменят асфальтовое покрытие, как на тротуаре, так и на парковке.

Все работы планируют завершить до конца октября.