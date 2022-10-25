Стройку аквапарка в Туле проверила прокуратура после падения трубы рядом со школьницей Фото: материалы пресс-служб

Прокуратура Советского района Тулыпровела проверку на основании публикации в СМИ о падении трубы со строящегося аквапарка: напомним, тогда она едва не придавила проходившую внизу школьницу.

Проверка установила, что генеральный подрядчик ООО «ТДРО» нарушал требования градостроительного законодательства, строительных норм и Правил благоустройства Тулы. А именно:

- на заборе вдоль улицы Ф. Энгельса частично отсутствовал козырек, защищающий прохожих от падения одиночных мелких предметов,

- на территории строительной площадки складировался строительный и бытовой мусор вне отведенных специальных мест – контейнеров,

- не был организован регулярный вывоз мусора со строительной площадки.

Кроме того, на территории строительной площадки строительный городок и площадку складирования разместили не в соответствии с правилами организации строительства.

С целью устранения выявленных нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.