В Туле труба, упавшая со строящегося здания аквапарка, едва не придавила школьницу Фото: Архив "КП"

Накануне, 28 сентября, в Туле у Центрального парка едва не пострадала 9-летняя девочка, которая шла на уроки в центр №34. Со строительных лесов строящегося аквапарка на улице Фридриха Энгельса упала металлическая труба, которая едва не попала в ребенка.

В «Бюро констракшн» уже прокомментировали ситуацию:

"В связи с усилением ветра на стройке сорвало часть опалубки и она попала на пешеходную зону. К счастью никто не пострадал. Неисправности устранены. Дополнительные меры по соблюдению безопасности и усилению контроля на стройке аквапарка приняты".

Также в компании принесли извинения за инцидент.

На данный момент проход для пешеходов на этом участке закрыли, опасный участок огородили лентами. После обращения матери в учебное заведение, проход школьников на территорию учебного заведения организовали через другой вход.