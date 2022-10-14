В Туле на улице Чмутова заменят 215 метров канализационного коллектора Фото: материалы пресс-служб

На улице Чмутова в Туле начался второй этап капитального ремонта канализационного коллектора: там планируют заменить 215 метров аварийного железобетонного канализационного коллектора №12 на полиэтиленовую трубу диаметром 630 мм.

На данный момент подрядчик выполняет подготовительные работы: разработаны и укрепляются стены двух котлованов, после чего заменят участок аварийной трубы. Работы идут в круглосуточном режиме. Отмечается, что работа непростая - коллектор пролегает на глубине от 5 до 9 метров, при этом степень его износа почти стопроцентная.

В Туле на улице Чмутова заменят 215 метров канализационного коллектора Фото: материалы пресс-служб

Данный коллектор обслуживает около половины населения Привокзального округа, а работы по его замене проводят без отключения потребителей. Для этого на время проведения ремонта установили перекачивающую станцию и генератор, который необходим на случай отключения электричества.

Дальше, на третьем этапе работ, планируют переложить трубу протяженностью 193 метра. Общая протяженность ремонтируемого трубопровода составит более 600 м. Срок окончания работ согласно контракту – конец апреля 2023 года.

Напомним, что из-за ремонтных работ на улице Чмутова с 1 октября временно вводится одностороннее движение.