С 1 октября на улице Чмутова в Туле временно изменилась схема движения транспорта Фото: Архив "КП"

В Туле на улицах Чмутова, Ликбеза и Верхней Краснослободской стартуют работы по капитальному ремонту канализационного коллектора №12. Поэтому на этом участке уличной сети временно вводится одностороннее движение.

Движение из центра города будет разрешено на участке улицы Чмутова от улицы Ликбеза до Верхней Краснослободской.

Движение в сторону центра города будет доступно по улице Верхней Краснослободской на участке от улицы Чмутова до улицы Ликбеза и по улице Ликбеза на участке от Верхней Краснослободской до улицы Чмутова.

На время проведения работ также обустроены временные пешеходные переходы через улицу Ликбеза на пересечениях с улицами Верхней Краснослободской и Чмутова.