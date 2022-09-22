Вступил в силу приговор в отношении депутата тульской гордумы Александра Бороненко Фото: Архив "КП"

Приговор в отношении депутата Тульской городской Думы Александра Бороненко, вынесенный судом 23 июня, вступил в законную силу. Напомним, Бороненко был признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере.

В суде было установлено, что он фиктивно устроил на позиции своих помощников четырех человек, после чего больше года забирал себе их зарплаты и сопутствующие выплаты. Разумеется, все четверо 2помощников" по факту не выполняли свои служебные обязанности. Общая сумма ущерба, нанесенного бюджету Тулы составила более 2,5 млн рублей.

В результате суд учел смягчающие обстоятельства: наличие несовершеннолетнего ребенка, сотрудничество со следствием, компенсацию причиненного ущерба, и приговорил его к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей.