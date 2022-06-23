В Туле суд приговорил экс-депутата Бороненко к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в 500 тысяч рублей

В Туле суд приговорил экс-депутата Бороненко к 3 годам колонии и штрафу в 500 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН

Советский районный суд Тулы вынес приговор по уголовному делу в отношении 31-летнего бывшего депутата Тульской городской Думы Александра Бороненко. Его признали виновным в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана с использованием своего служебного положения в особо крупном размере.

Как установил суд, Бороненко, будучи депутатом городской Думы шестого созыва, с октября 2019 года по декабрь 2021 года фиктивно трудоустроил в качестве своих помощников четырех знакомых, причем они также не знали о своем "трудоустройстве", а потому обязанности не выполняли. А начисляемые им на зарплатные карты деньги присваивал обвиняемый. Таким образом он получил в свое распоряжение более 2,5 млн рублей бюджетных средств.

Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил ущерб, причиненный преступлением.

Суд приговорил экс-депутата к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.