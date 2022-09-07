В поселке Михалково в Туле пруд окрасился в лилово-красный цвет Фото: соцсети

С приходом осени в посёлке Михалково в Туле снова покраснел пруд, расположенный через дорогу от жилых домов в Колхозном переулке - фотографиями водоема делится телеграм-канал "Только новости. Тула".

по словам местных жителей, это явление наблюдают ежегодно, но причин его до сих пор никто официально не назвал. По словам жителей, в 2019 году воду из пруда направляли на анализ, но результаты исследования не обнародовали.

В поселке Михалково в Туле пруд окрасился в лилово-красный цвет Фото: соцсети

Стоит отметить, что аналогичное явление каждый год наблюдают посетители усадьбы Ясная Поляна, где причина покраснения пруда давно известна - скапливающиеся на дне листья канадского клена, пигмент из которых и окрашивает воду.

Покраснение пруда в Ясной Поляне, как уже установлено, не несет вреда ни фауне водоема, ни людям. Но точно сказать, по той же или по иной причине окрашивается пруд в Михалково, и безопасно ли это, может только экспертиза.