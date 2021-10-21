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Общество21 октября 2021 11:38

Пруд в Ясной Поляне вновь окрасился в фиолетовый цвет

Необычное природное явление гости музея-заповедника наблюдают уже не в первый раз
Источник:kp.ru
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Цвет пруда меняется из-за скопления на дне водоема опавших листьев канадского клена

Цвет пруда меняется из-за скопления на дне водоема опавших листьев канадского клена

Фото: Алексей ФОКИН

Вода Среднего пруда в Ясной Поляне вновь начала окрашиваться в фиолетовый цвет. Об этом сообщают очевидцы. Необычное природное явление гости музея-заповедника наблюдают уже не в первый раз.

Ранее сотрудники музея пояснили, что цвет пруда меняется из-за скопления на дне водоема опавших листьев канадского клена. Их красный пигмент растворяется в воде, меняя ее оттенок. Экологической опасности такое явление не представляет.

Биологи уточняют, что яркий цвет может также свидетельствовать о недостаточном количестве кислорода в воде.

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