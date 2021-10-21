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Общество21 октября 2021 10:03

Ученые рассказали тулякам, где найти разноцветные грибы

В лесах региона можно встретить не только подосиновики, грузди и опята
Источник:kp.ru
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Цветные грибы принадлежат к большому отделу Сумчатых

Цветные грибы принадлежат к большому отделу Сумчатых

Фото: материалы пресс-служб

Грибы необычной формы, окрашенные в красные, жёлтые, синие и фиолетовые цвета — являются нормальным явлением для Тульской области. Об этом любителям «тихой охоты» напомнили сотрудники региональной Дирекции особо охраняемых природных территорий.

Грибы, которые относятся к группе редуцентов, замыкают биотический круговорот веществ. Они играют важную роль в экосистеме. Употреблять в пищу такие грибы нельзя.

Произрастают они на на подгнивших стволах деревьев, могут иметь желеобразную структуру, напоминающую мармелад или мясо.

Цветные грибы принадлежат к большому отделу Сумчатых. К ним относят порядка 64 000 видов грибов.