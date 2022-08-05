Дело женщины-стоматолога из Тулы, которая укусила сотрудника ДПС, передали в суд Фото: Алексей ФОКИН

Тульские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Тулы, которая обвиняется в оскорблении и применении насилия в отношении представителя власти.

Как установило следствие, вечером 25 июня 2022 года сотрудники ДПС прибыли на Одоевское шоссе Тулы на место ДТП с участием автомобиля Nissan под управлением 43-летней обвиняемой. Женщина оказалась пьяна и пыталась покинуть место аварии, а также нарушала общественный порядок. В ответ на законные требования полицейского пройти в служебный автомобиль для оформления документов обвиняемая укусила его за левую руку, а затем нанесла несколько ударов ногами по голове и животу полицейского, причинив телесные повреждения. Также женщина в грубой нецензурной форме оскорбила старшего инспектора ДПС.

Следствием собраны все необходимые доказательства, уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Привокзального района Тулы для принятия решения в соответствии с законом.