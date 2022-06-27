В Туле стоматолог укусила испектора ДПС, который пытался ее задержать Фото: Алексей ФОКИН

Вечером 25 июня в Туле на Одоевском шоссе возле дома №3 произошло необычное ЧП: при задержании 43-летней женщины сотрудник ДПС ГИБДД получил... укус.

По имеющейся информации, женщину, работающую врачом-стоматологом, задержали за административное правонарушение, а поскольку ей это не понравилось, она укусила за руку инспектора ДПС, после чего ударила его несколько ударов ногой по голове и туловищу. Тем не менее, правонарушительницу задержали и доставили в отдел полиции.

Сейчас следователи СК России по Тульской области проводят все необходимые по закону действия для установления всех обстоятельств произошедшего. Заведено уголовное дело.