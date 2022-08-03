В Туле из-за ремонта на Набережной Дрейера 3 августа десятки домов остались без воды Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Сегодня, 3 августа, с 09:30 до окончания работ не будет холодной воды по нескольким адресам, помимо массового отключения юга города.

Так, из-за ремонтно-восстановительных работ по улице Набережная Дрейера, 16-17 воды не будет по адресам:

- улица Набережная Дрейера, 14,

- улица Герцена, 12,

- улица Герцена, 3-13 (частный сектор),

- Оружейный переулок, 30-36,

- улица Луначарского, 44-56.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.