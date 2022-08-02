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Общество2 августа 2022 11:39

Южная часть Тулы в очередной раз останется без холодной воды 3 августа

Это связано с проведением ремонтно-восстановительных работ на водоводе Д800 Масловско-Песоченского водозабора
Источник:kp.ru
Южная часть Тулы в очередной раз останется без холодной воды 3 августа

Южная часть Тулы в очередной раз останется без холодной воды 3 августа

3 августа с 08:00 до 08:00 4 августа в Туле на водоводе Д800 Масловско-Песоченского водозабора пройдут ремонтно-восстановительные работы. Из-за этого будет ограничена подача холодной воды:

- в Южной части Советского, Центрального, Привокзального районах Тулы южнее улицы Гоголевской,

в квартале, ограниченном улицами проспект Ленина – Станиславского – Рязанская - Калужское шоссе,

- в деревне Гостеевка,

- на Новомосковском шоссе,

- в районе «Зеленстроя»,

- в микрорайоне «Петровский квартал»,

- в селе Маслово.

В поселках Косая гора, Мясново, Лихвинка, Михалково, Рассвет, Иншинский, Новый, а также деревнях Хопилово, Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово водоснабжение будет производиться на пониженном давлении.

По окончанию работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.