Туляков предупреждают о начале миграции диких животных: шанс сбить лося растет Фото: из открытых источников

Госавтоинспекция Тульской области предупреждает автомобилистов о том, что в регионе начинается сезон миграции диких животных, в том числе - лосей, которые представляют опасность на дороге. Их выход на проезжую часть нередко становится причиной ДТП с тяжкими последствиями, особенно вечером и ночью, когда животное внезапно появляются в поле зрения водителя, и ничего уже невозможно предпринять, чтобы избежать аварийной ситуации.

Так, за 2021 и первые пять месяцев 2022 года на территории Тульской области зарегистрировано 16 наездов на лосей, в результате которых 2 человека погибло и 22 получили ранения.

Напомним, 2 июня лося сбили в Плавском районе, три человека пострадали в результате аварии.

Сотрудники ГИБДД рекомендуют соблюдать правила, которые повысят шанс избежать ДТП с участием дикого животного или минимизировать последствия ДТП:

- выехав в зону действия дорожного знака 1.27 "Дикие животные", прежде всего надо следить за безопасной скоростью движения. Если вы увидели животное вблизи дороги или на проезжей части, снизьте скорость вплоть до остановки транспортного средства и включите аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других участников дорожного движения, убедитесь, что ваш путь свободен и продолжайте движение;

- не стоит резко изменять направление движения, чаще всего водитель и пассажиры автомобиля получают травмы не в результате столкновения с животным, а после выезда на полосу встречного движения и последующего опрокидывания или наезда на придорожные деревья;

- переключайтесь на дальний режим света при движении вне населенных пунктов при отсутствии встречного транспорта. Также следует использовать противотуманные фары совместно с ближним или дальним режимом света фар для усиления светового потока - они отлично подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных;

- не используйте звуковой сигнал, если вы заметили животное на обочине, оно может начать движение по совершенно непредсказуемой территории;

- если ДТП неизбежно, минимизируйте его последствия. Направьте автомобиль в сторону, откуда бежит животное.