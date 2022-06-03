В Тульской области KIA сбила лося: пострадали три человека, включая подростка Фото: материалы пресс-служб

2 июня в 03:00 на 241-м километре автодороги М-2 «Крым» в Плавском районе Тульской области произошло ДТП с участием лося.

по предварительной информации, 37-летний мужчина на автомобиле KIA SPEСTRA сбил лося, который перебегал проезжую часть дороги, справа налево, по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП различные травмы получили водитель и 38-летний пассажир автомобиля, которые были отпущены после оказания медицинской помощи, а несовершеннолетний пассажир, 16-летний юноша, был госпитализирован. В момент происшествия он находился на переднем пассажирском сиденье, пристегнутый штатным ремнем безопасности.