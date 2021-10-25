Опубликован перечень районов Тульской области с самой высокой заболеваемостью коронавирусом

За минувшие 7 дней инфекция была подтверждена у 1355 жителей всех районов и городских округов Фото: материалы пресс-служб

Тула, Новомосковск и Киреевск на прошлой неделе возглавили рейтинг районов по заболеваемости Covid-19 . Такие данные приводит региональный оперштаб. Всего за минувшие 7 дней инфекция была подтверждена у 1355 жителей всех районов и городских округов.

Больше всего случаев зафиксировано в Туле (556), Новомосковске (165), Киреевском районе (129).

Далее в списке Щекинский район (78 человек), Алексинский (76) и Богородицкий районы.

Закрыли больничные при этом 1237 жителей региона. Умерло от последствий заражения коронавирусной инфекцией 109 пациентов в возрасте от 35 до 97 лет.

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