Коронавирус в Тульской области, последние данные на 25 октября 2021 года: второй день количество заболевших превышает 200 человек

Случаи заболевания обнаружены во всех районах области Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области COVID-19 заразились за неделю с 19 по 25 октября еще 1355, из них 215 - за сутки, увеличив общее количество заболевших до 58 695. Случаи заболевания обнаружены во всех районах области.

Закрыли больничные при этом 1237 жителей региона и 200 - за минувшие сутки, и 50 620 с начала пандемии.

Умерло от последствий заражения коронавирусной инфекцией 109 пациентов в возрасте от 35 до 97 лет, 15 - за последние сутки. У большинства из них в анамнезе были хронические заболевания. Всего жертвами пандемии в регионе стал 3 351 человек.