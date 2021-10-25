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Здоровье25 октября 2021 12:08

Коронавирус в Тульской области, последние данные на 25 октября 2021 года: второй день количество заболевших превышает 200 человек

Прирост заболевших вторые сутки превышает 200 человек
Елена Иргиз
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Случаи заболевания обнаружены во всех районах области

Случаи заболевания обнаружены во всех районах области

Фото: Алексей ФОКИН

По последним данным статистики в Тульской области COVID-19 заразились за неделю с 19 по 25 октября еще 1355, из них 215 - за сутки, увеличив общее количество заболевших до 58 695. Случаи заболевания обнаружены во всех районах области.

Закрыли больничные при этом 1237 жителей региона и 200 - за минувшие сутки, и 50 620 с начала пандемии.

Умерло от последствий заражения коронавирусной инфекцией 109 пациентов в возрасте от 35 до 97 лет, 15 - за последние сутки. У большинства из них в анамнезе были хронические заболевания. Всего жертвами пандемии в регионе стал 3 351 человек.

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