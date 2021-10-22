В Тульской области вступили в силу очередные коронавирусные ограничения

Отрицательные ПЦР-тесты или медотводы от прививки не являются заменой QR-кода Фото: Алексей ФОКИН

Сегодня, 22 октября, в регионе вступили в силу очередные коронавирусные ограничения. В частности, в Тульской области начали действовать QR-коды. О правилах их использования и получения читайте в нашем материале.

Подчеркнем, что отрицательные ПЦР-тесты или медотводы от прививки не являются заменой QR-кода.

Начиная с 22 октября также запрещена работа общепита в период с 24:00 до 07:00 утра. Исключение - работа доставки и самовывоза.

Кафе и рестораны не смогут оказывать услуги группам лиц более 10 человек.

Также вводится запрет на выезд организованных детских групп за пределы Тульской области (исключение - участие детей в соревнованиях).