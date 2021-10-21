Тулякам напомнили правила использования QR-кодов

Получить матричные коды могут ранее переболевшие и вакцинированные туляки Фото: Алексей ФОКИН

Указ об ужесточении ограничений из-за неблагоприятной эпидобстановки вступит в силу с 22 октября. Посещение кинотеатров, музеев, театров, выставок, спортивных мероприятий, цирка, бильярдных и боулингов допустимо только по QR-кодам.

Получить матричные коды могут ранее переболевшие и вакцинированные туляки. Срок действия - шесть месяцев. В оперативном штабе подчеркнули - наличие отрицательного ПЦР-теста QR-код не заменяет.

Матричный код предъявлять допустимо в электронном или в распечатанном виде. Для входа в учреждения культуры и спорта необходимо также будет взять паспорт.

Получить QR-код можно через портал «Госуслуги» или через приложение «Стопкоронавирус».