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Общество21 октября 2021 9:29

Тулякам напомнили правила использования QR-кодов

Оперативный штаб разъяснил тулякам, как получить и использовать QR-коды
Источник:kp.ru
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Получить матричные коды могут ранее переболевшие и вакцинированные туляки

Получить матричные коды могут ранее переболевшие и вакцинированные туляки

Фото: Алексей ФОКИН

Указ об ужесточении ограничений из-за неблагоприятной эпидобстановки вступит в силу с 22 октября. Посещение кинотеатров, музеев, театров, выставок, спортивных мероприятий, цирка, бильярдных и боулингов допустимо только по QR-кодам.

Получить матричные коды могут ранее переболевшие и вакцинированные туляки. Срок действия - шесть месяцев. В оперативном штабе подчеркнули - наличие отрицательного ПЦР-теста QR-код не заменяет.

Матричный код предъявлять допустимо в электронном или в распечатанном виде. Для входа в учреждения культуры и спорта необходимо также будет взять паспорт.

Получить QR-код можно через портал «Госуслуги» или через приложение «Стопкоронавирус».