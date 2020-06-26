2020-06-26T09:46:32+03:00
Происшествия

В Пролетарском округе Тулы разлился мазут

Похожая ситуация произошла в прошлом году
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Фото: стоп-кадр видео Gorod71Фото: стоп-кадр видео Gorod71
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В Пролетарском округе Тулы разлился мазут. На этот раз факт зафиксирован на заброшенной территории бывшего комбайнового завода. Вещество может быть опасно для почвы.

В прошлом году нефтесодержащее вещество, которое вытекало из-под земли, обнаружили в Комарках. Их отнесли к 4 классу опасности. Очаг засыпали доломитовой мукой, которая, вступая в реакцию с веществом, образовала твердую поверхность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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