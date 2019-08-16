Нефтесодержащее вещество в Комарках — малоопасно

СЕГОДНЯ 17:49 2019-08-16T17:50:19+03:00

Специалисты центра стандартизации, метрологии и испытаний Тульской области установили, что вещество, обнаруженное на поверхности земли в п. Комарки, — это отходы 4 класса опасности

Изменить размер текста: A A

Как говорилось раннее, в поселке Комарки было обнаружено нефтесодержащее вещество. Выяснялись причины его появления, а также проводились многочисленные анализы на наличие в нем опасных веществ.

Специалисты центра стандартизации, метрологии и испытаний Тульской области установили, что вещество, обнаруженное на поверхности земли возле дома №15 по ул. Комарская, - это отходы 4 класса опасности. В соответствии с федеральным конституционным каталогом они малоопасны и не угрожают природе.

Сейчас решено ликвидировать очаг загрязнения. Ликвидация будет проводиться в два этапа.

По результатам проведения первого этапа, площадь испаряющей поверхности была сокращена до нескольких квадратных метров, значительно уменьшился неприятный запах, созданы условия для проведения дальнейших работ.

На втором этапе планируется подготовка проектно-сметной документации для определения границ подземного загрязнения и составления проекта утилизации нефтесодержащего вещества.

Данные работы находятся под контролем министерства природных ресурсов и экологии Тульской области.

В настоящее время специалистами готовится техническое задание для проведения аукционных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU