2020-03-27T16:09:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Салоны красоты и бани временно перестанут принимать туляков

Губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующий Указ
Мария ВЛАСОВА
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С 28 марта по 5 апреля в регионе вводится запрет на работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и других объектов, где оказываются услуги, предусматривающие личное присутствие человека.

Губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующий Указ. Меры призваны снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19).

Ранее стало известно о закрытии парков, ТЦ, ресторанов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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