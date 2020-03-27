Салоны красоты и бани временно перестанут принимать туляков
Губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующий Указ
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С 28 марта по 5 апреля в регионе вводится запрет на работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и других объектов, где оказываются услуги, предусматривающие личное присутствие человека.
Губернатор Алексей Дюмин подписал соответствующий Указ. Меры призваны снизить риски распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19).
Ранее стало известно о закрытии парков, ТЦ, ресторанов.
ИСТОЧНИК KP.RU