2020-03-27T15:24:52+03:00
Коронавирус Covid-19

С 28 марта в Тульской области закроют торговые центры и рестораны

Соответствующий Указ подписал губернатор Алексей Дюмин
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С 28 марта в Тульской области закроют торговые центры и рестораныС 28 марта в Тульской области закроют торговые центры и рестораныФото: Мария ВЛАСОВА
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С 28 марта по 5 апреля в Тульской области будут закрыты рестораны, кафе, бары, столовые, закусочные, торговые и торгово-развлекательные центры. Соответствующий Указ подписал губернатор Алексей Дюмин.

Дополнительные ограничения вводятся для снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (CОVID-19).

Ограничения не затронут общепиты, которые ведут дистанционную торговлю или доставку. Продолжат работать столовые, буфеты, кафе и другие предприятия, занимающиеся питанием работников организаций.

Также продолжат работу продуктовые магазины, а также торговые точки, в которых можно приобрести горюче-смазочные материалы и, в которых предоставляются услуги связи, продаются мобильные телефоны и планшеты.

Напомним, ранее в регионе оказались под запретом любые массовые мероприятия за исключением дистанционных.

ИСТОЧНИК KP.RU

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