На дебошира из кафе в Пролетарском районе Тулы завели еще семь уголовных дел

21 Февр. 2020 2020-02-21T17:57:53+03:00

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Следственными органами Следственного комитета РФ по Тульской области принято к производству семь уголовных дел по фактам причинения телесных повреждений посетителям кафе в Пролетарском районе города. Так, в отношении мужчины, устроившего драку, возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст.116 УК РФ (побои) - 5 эпизодов, п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений), п. «а,в» ч.2 ст.115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия).

Уголовные дела переданы для дальнейшего расследования в следственные органы Следственного комитета для соединения с уголовным делом, находящемся в производстве должностных лиц СУ.

Напомним, в ноябре прошлого года в кафе Tom Sawyer на Пролетарской набережной произошла драка. Мужчина, находясь в сильном алкогольном опьянении, устроил дебош. Забравшись на стол, он начал крушить все, что попадалось на пути: в ход пошла посуда, мебель и другие предметы. Также от побоев пострадали и другие посетители кафе. На место прибыли сотрудники Росгвардии, но вместо того, чтобы успокоить пьяного дебошира, они бездействовали и опросту наблюдали за происходящим.

ИСТОЧНИК KP.RU