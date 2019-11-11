В кафе на тульской набережной туляк устроил пьяный дебош
9 ноября в кафе Tom Sawyer на Пролетарской набережной произошел инцидент. Один из гостей, изрядно подвыпив, устроил дебош. Раздевшись до пояса, мужчина забрался на стол и стал крушить все, что попадется под ноги. Первыми пострадали посуда и мебель.
Фото: стоп-кадр видео
Присутствующие, поняв, что своими силами успокоить дебошира у них не получится, вызвали полицию. По словам очевидцев на место приехали оперативники и сотрудники Росгвардии, которые никаких мер по устранению непорядка в заведении не предпринимали. Все происходящее очевидцы сняли на видео и выложили в соцсеть.
Фото: стоп-кадр видео
И все же происшествие закончилось тем, что дебошира сопроводили в полицейский автомобиль. В отношении него возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе Росгвардии по Тульской области сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям прибывших сотрудников вневедомственной охраны.
ИСТОЧНИК KP.RU