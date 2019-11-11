2019-11-11T17:34:31+03:00
Общество

В кафе на тульской набережной туляк устроил пьяный дебош

На место прибыли сотрудники полиции и вневедомственной охраны
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
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9 ноября в кафе Tom Sawyer на Пролетарской набережной произошел инцидент. Один из гостей, изрядно подвыпив, устроил дебош. Раздевшись до пояса, мужчина забрался на стол и стал крушить все, что попадется под ноги. Первыми пострадали посуда и мебель.

Фото: стоп-кадр видео

Фото: стоп-кадр видео

Присутствующие, поняв, что своими силами успокоить дебошира у них не получится, вызвали полицию. По словам очевидцев на место приехали оперативники и сотрудники Росгвардии, которые никаких мер по устранению непорядка в заведении не предпринимали. Все происходящее очевидцы сняли на видео и выложили в соцсеть.

Фото: стоп-кадр видео

Фото: стоп-кадр видео

И все же происшествие закончилось тем, что дебошира сопроводили в полицейский автомобиль. В отношении него возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе Росгвардии по Тульской области сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка. По ее результатам будет дана оценка действиям прибывших сотрудников вневедомственной охраны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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