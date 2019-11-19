В отношении туляка, устроившего пьяный дебош в кафе, возбудили еще одно уголовное дело

Напомним, ранее в кафе Tom Sawyer на Пролетарской набережной туляк, раздевшись до пояса, устроил дебош. Сначала мужчина забрался на стол, а затем стал крушить все, что попадется под ноги. Первыми пострадали посуда и мебель. А вскоре он устроил драку с посетителем. Дебошир несколько раз ударил мужчину в голову, причинив тяжкий вред здоровью.

Сейчас резонансная история набирает обороты. Накануне стало известно об увольнении четырех росгвардейцев. В тот день они прибыли в кафе после сообщения о ЧП. Но вместо того, чтобы усмирить дебошира, они с интересом наблюдали за происходящим.

Их непосредственных руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности. Также по факту бездействия росгвардейцев проводит проверку Следственный комитет.

На самого дебошира завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Теперь стало известно о возбуждении еще одного дела. Ему вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений.

- Подозреваемый в совершении указанных преступлений задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключение под стражу, - сообщили в СУ СК РФ по Тульской области.