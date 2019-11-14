Заречье встало на коньки

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-14T10:37:46+03:00

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В Туле начал работать ледовый каток в Заречье, рядом с трамвайным кольцом «Улица Штыковая». Заливка льда завершена, и теперь можно рассекать по его блестящей глади.

Напомним, что 15 ноября, в пятницу, откроется традиционный Губернский каток на пл. Ленина. Торжественная церемония открытия начнётся в 16 ч. Туляков ждёт множество интересных мероприятий и выступление группы «Иванушки International».

ИСТОЧНИК KP.RU