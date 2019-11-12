Все на лёд! На пл. Ленина в Туле состоится торжественное открытие Губернского катка
15 ноября на пл. Ленина в Туле состоится торжественное открытие Губернского катка
Публикуем программу торжественного открытия.
Всё начнётся в 16:00.
Мероприятия на пл. Ленина
16:00 — 22:00 Работа фут-трак
16:00 — 22:00 Работа временного кафе
16:00 — 22:00 Бросковая хоккейная зона
16:00 — 22:00 Снайперская хоккейная зона
16:00 — 22:00 Торговый павильон «Красная машина»
16:00 - 22:00 Ростовые куклы
16:00 — 19:20 Выступления тульских артистов
Мероприятия на Губернском катке
17:00 — 18:30 Массовое катание
18:30 — 19:00 Технический перерыв (подготовка льда) Выступление Федерации фигурного катания и «Вива Скрипка»
19:00 — 19:50 Разминка фигуристов Школы фигурного катания
19:30 — 19:50 Показательные выступления фигуристов Тулы и Новомосковска
20:00 — 21:15 Выступление группы «Иванушки International»
21:15 — 22:00 массовое катание, работа тульских диджеев.
На Губернском катке будут установлены удобные бесплатные раздевалки и организован бесплатный прокат коньков (под залог в 1000 руб. либо документ, удостоверяющий личность, кроме паспорта).
Также, при катании на коньках, можно будет воспользоваться услугами помощника
Возрастное ограничение: 6+
Напомним, что Губернский каток с искусственным льдом работает зимой на пл. Ленина в Туле ежегодного, начиная с 2017-го. Инициатором установки катка стал губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
ИСТОЧНИК KP.RU