2019-11-12T13:39:48+03:00
Общество

На главной площади Тулы вырастут сказочные деревья

Областную столицу продолжают украшать к Новому году
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На площади Ленина в Туле монтируют новогоднее украшениеНа площади Ленина в Туле монтируют новогоднее украшениеФото: Алексей ФОКИН
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12 ноября, площадь Ленина в Туле начали украшать к Новому году. Утром привезли праздничные конструкции — новогодние деревья. Но это пока не традиционные ёлки — а деревья сказочного леса, которые будут мерцать в тёмное время суток.

Такие новогодние крупноформатные украшения на улицах города очень полюбились тулякам. Особенно после того, как Тула примерила на себя статус Новогодней столицы России, в новогоднем убранстве нашего города появилось много нового. И, хотя Новогодней столицей - 2020 будет соседняя Рязань, Тула будет украшена в ближайшее время на высочайшем уровне к самому любимому и весёлому празднику.

Возле Академического театра драмы и, напротив него, в Пушкинском сквере, уже установили бутафорские канделябры. Полностью, все уличные гирлянды и праздничные фигуры планируется установить в Туле до 1 декабря.

Напомним, что 15 ноября, на пл. Ленина состоится торжественное открытие Губернского катка. Туляков ждут дискотека на льду и выступление группы «Иванушки International».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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